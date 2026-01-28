Bursa\'da Dilencilere Ceza

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Ameliyat olacağız" ya da "Hastanede yakınımız var" sözleriyle dilencilik yapan kişiler zabıta tarafından yakalandı..

Zabıta ekipleri tarafından çarşı merkezi, AVM önleri ve pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde; ilçe içi ve ilçe dışından geldikleri tespit edilen, kendilerini yardım ve ihtiyaç sahibi olarak tanıtarak esnafı ve vatandaşları hedef alan şahıslara yönelik geniş çaplı uygulama yapıldı. Kontroller sırasında "hastaneye yakınımız var", "ameliyat olacağız" gibi ifadelerle duygu sömürüsü yaptığı belirlenen kişilere kesinlikle müsaade edilmedi.

Denetimlerde, dilencilik yoluyla elde edildiği tespit edilen paralara, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, konuyla ilgili işlemler encümene sunulmak üzere başlatıldı. Ayrıca dilencilik yaptığı belirlenen şahıslara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, dilencilerin duygu sömürüsüne izin verilmeyeceğini açıkladılar - BURSA