Bursa\'da Drift Tehlikesi

BURSA'da, otomobiliyle drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle trafiğe çıkan sürücü bir anda drift atmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç ters yöne dönüp trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis, drift atmaya çalışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.