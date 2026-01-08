Bursa'da Drift Tehlikesi - Son Dakika
Bursa'da Drift Tehlikesi

08.01.2026 11:42
Bursa'da drift atan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada. Polis yakalama çalışmalarına başladı.

BURSA'da, otomobiliyle drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle trafiğe çıkan sürücü bir anda drift atmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç ters yöne dönüp trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis, drift atmaya çalışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Polis, Bursa, Son Dakika

