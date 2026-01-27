Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde düzensiz göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük 5 yabancı uyruklunun çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?