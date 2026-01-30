Bursa\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da hakkında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BURSA