Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu. Mudanya yolunda bir ağacın fırtına sebebiyle devrilme anı araç kamerasına yansıdı.
Mudanya yolunda seyreden sürücü kendisini uçan parçalardan güçlükle korudu. Aracın arka kamerasın yansıyan görüntülerde ana yolda kimsenin bulunmadığı bir sırada fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.
Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. - BURSA
Son Dakika › 3-sayfa › Bursa'da Fırtına Ağaçları Devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?