Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı - Son Dakika

Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı

02.05.2021 00:57
Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, tam kapanma sürecinin ilk hafta sonunda da can dostlar için sahaya indi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, tam kapanma sürecinin ilk hafta sonunda da can dostlar için sahaya indi.

Pandeminin Türkiye'de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana devreye aldığı destek paketleriyle süreçten etkilenen tüm vatandaşların yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları da bir gün bile ihmal etmedi. Geçtiğimiz yıl Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde 6398 tedavi, 2900 parazit uygulaması, 1576 aşılama, 500 acil müdahalede bulunarak sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlarını besleme faaliyetleri noktasında da örnek çalışmaları hayata geçirdi. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması ve onların beslenmesi noktasında hayvanseverler ve gönüllü vatandaşlarla işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi, son bir yıl içinde de sokak hayvanları için 130 ton mama dağıtımı, 400 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ile 950 ayrı noktada da besleme çalışmaları yaptı.

Hem besleme hem bakım

Tam kapanma sürecinin uygulandığı ilk hafta sonunda da hayvanseverler sahipsiz hayvanlar için sokağa çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin Demirtaş'taki Veteriner İşleri Şubesinde bir araya gelen gönüllüler, Gölyazı yolu üzerindeki sahipsiz hayvanları besledi. Besleme faaliyetinin yanı sıra Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı zamanda hayvanlara iç dış parazit ilaçlamaları yapıldı.

Uzun süredir bireysel olarak ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki hayvanları beslemeye çalıştıklarını belirten hayvansever İlknur Çalışkan, "Neticede hayvanlar aciz varlıklar. 'Açım, hastayım' diyemiyorlar. Özellikle pandemi döneminde de hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğündeki besleme etkinliklerine katılıyoruz. Böylelikle karınları doyuyor, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluruz" dedi.

Sokağa terk edilen hayvanların sayısının her geçen gün arttığını belirten Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan ise, "O kadar çok terk edilen hayvan var ki ne büyükşehir ne diğer belediyeler yetişebilir. Herkesin birlikte ortak çalışması gerekir. Ben özellikle mama destekleri ve besleme faaliyetleri noktasında Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür vekili Gürhan Alptekin de gönüllülerin katılımıyla hem besleme faaliyeti yaptıklarını hem de hayvanların iç dış parazit ilaçlamalarını yaptıklarını söyledi. - BURSA

Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı - Son Dakika


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