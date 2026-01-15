Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu

15.01.2026 12:14
Bursa'da kaçak sigara imalatı ve satışına yönelik operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesinde büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.A. isimli şahsın kaçak tütün mamulleri bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edildi. Şahsın Soğanlı Mahallesi'nde bulunan ikametinde 14 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen aramalarda,4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 87 bin 400 adet kaçak makaron sigara, 64 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
