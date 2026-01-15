Bursa\'da Kamyonet Kaza Yaptı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarpıp bariyerleri aşarak çalılık alana uçtu. Kopan bariyerler seyir halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 37 KH 775 plakalı kamyonet, Ercan K. idaresindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan kamyonet, demir bariyerlere çarpıp yaklaşık 4 metre yükseklikten çalılık alana uçtu. Bu sırada kopan demir bariyerler, 11 Eylül Bulvarı'nda ilerleyen Emre Ş. yönetimindeki 34 DLB 226 plakalı otomobil ile Berkant G. idaresindeki 16 CZV 10 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerime kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi. 37 KH 775 plakalı kamyonetin sigorta ve muayenesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.