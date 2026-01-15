Bursa'da Kamyonet Kazası: Demir Bariyerler Otomobillerin Üzerine Düştü - Son Dakika
Bursa'da Kamyonet Kazası: Demir Bariyerler Otomobillerin Üzerine Düştü

15.01.2026 06:45
Osmangazi ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu kopan bariyerler otomobillere düştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprülü kavşaktan şarampole yuvarlanan kamyonetin kopardığı demir bariyerler seyir halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Eski Gemlik Yolu'ndan Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö. yönetimindeki 37 KH 775 plakalı kamyonet, Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda, Ercan K. idaresindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonet, ardından yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Bu sırada kopan demir bariyerler, köprülü kavşağın bağlantı yolu olan 11 Eylül Bulvarı'ndan Demirtaş Yolu'na seyir halinde olan Emre Ş. yönetimindeki 34 DLB 226 plakalı otomobil ile Berkant G. idaresindeki 16 CZV 10 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken demir bariyerlerin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Osmangazi, Güncel, Bursa, Olay, Kaza, Son Dakika

