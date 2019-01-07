Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Etkili Oluyor

Bursa'da Kar Etkili Oluyor

1 saat önce

Bursalılar güne kar yağışı ile uyandı.

Bursa'da Kar Etkili Oluyor, System.String[]
Bursalılar güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatleriyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Şehrin üst kısımlarında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Bursa'da sabah saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Yeni güne başlamak için evinden çıkan Bursalılar beyaz örtüyle karşılaşırken, Şehreküstü, Heykel ve Teleferik'te güzel manzaralar oluşturdu. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ve küreme ekiplerinin şehir merkezinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için hazır bekletildiği görüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

Sabah, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:51:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]