Bursa'da Kar Etkili Oluyor
1 saat önce
Bursalılar güne kar yağışı ile uyandı.
Bursalılar güne kar yağışı ile uyandı. Sabah
saatleriyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Şehrin üst kısımlarında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan uyarıların ardından, Bursa'da sabah saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Yeni güne başlamak için evinden çıkan Bursalılar beyaz örtüyle karşılaşırken, Şehreküstü
, Heykel ve Teleferik'te güzel manzaralar oluşturdu. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yer yer 5 santimetreye ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı tuzlama ve küreme ekiplerinin şehir merkezinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için hazır bekletildiği görüldü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:13 Kaynak: İHA
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