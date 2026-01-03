Bursa\'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

LODOS, TERLİK STANDINI SÜRÜKLEDİ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir terlik standı, rüzgarın etkisiyle savrulurken; dükkan sahibi son anda standı tuttu. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

UÇAN ÇATI, BAŞKA ÇATIYA ÇARPTI

Kentte hızı saatte 65 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sıramaşeler Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, başka bir evin çatısına çarptı.

Yiğithan HÜYÜK/Murat ÇOBANGİL, (Bursa),