Bursa'da Lodos, Yurt Çatısını Uçurdu!

08.01.2026 13:58
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçtu. Öğrencilere uyarı yapıldı.

(BURSA) - Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçtu. Uçan çatı parçalarının çarpması sonucu yurdun içinde hasar meydana gelirken, öğrencilere yurttan çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, Nilüfer ilçesinde bulunan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda hasara yol açtı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparak uçtu. Uçan çatı parçalarının binaya çarpması sonucu yurdun iç kısmında hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, yurt yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle öğrencilere yurttan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Halime Hatun, Güvenlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

