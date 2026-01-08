(BURSA) - Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçtu. Uçan çatı parçalarının çarpması sonucu yurdun içinde hasar meydana gelirken, öğrencilere yurttan çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, Nilüfer ilçesinde bulunan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda hasara yol açtı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparak uçtu. Uçan çatı parçalarının binaya çarpması sonucu yurdun iç kısmında hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, yurt yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle öğrencilere yurttan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Lodos, Yurt Çatısını Uçurdu! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?