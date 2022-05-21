Bursa'da metal fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bursa'da metal fabrikasında yangın

21.05.2022 00:23
Bursa'da metal fabrikasında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında çıkan yangın, yakındaki diğer fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında çıkan yangın, yakındaki diğer fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Bursa'da metal fabrikasında yangın
Bursa'da metal fabrikasında yangın
Bursa'da metal fabrikasında yangın
Bursa'da metal fabrikasında yangın
Bursa'da metal fabrikasında yangın
Bursa'da metal fabrikasında yangın
Bursa'da metal fabrikasında yangın
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Kaynak: DHA

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