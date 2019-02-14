Son Dakika Haberleri: Bursa'da Metruk Binada Yangın

Bursa'da Metruk Binada Yangın

47 dakika önce

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

Bursa'da Metruk Binada Yangın, System.String[]
BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ve 4 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Meydancık, Yıldırım, Bursa, Güncel
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