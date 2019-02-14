Bursa'da Metruk Binada Yangın
47 dakika önce
BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı.
BURSA'nın merkez Yıldırım
ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık
Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu
'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ve 4 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
Bursa'da Yapımı Devam Eden Osmanlı Mirası Süt Helvası, Öğle Saatlerinde Tüm Lokantalarda Tükeniyor
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı