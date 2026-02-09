Bursa\'da Motosiklet Kazası

Kaza, Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Otoyolu'nda meydana geldi. Saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, başını çarparak kırdığı aracın arka camından içeriye girdi. Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırılırken, kaza kask kamerasına yansıdı.
