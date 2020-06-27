Bursa'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Bursa- Karacabey yolu Karacabey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AEH 854 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

(Ali Erdem/İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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