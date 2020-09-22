Bursa'da şelaleden aşağı düşen kadın, yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı.

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