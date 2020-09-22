Bursa'da şelaleden aşağı düşen kadın, yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'da şelaleden aşağı düşen kadın, yaralı kurtarıldı
Bursa'nın Kestel ilçesinde, yamaçtan düşüp yaralanan kadın, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, yamaçtan düşüp yaralanan kadın, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURSA
Son Dakika Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı