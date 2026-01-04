Bursa'da Şiddetli Lodos Sokakta Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Şiddetli Lodos Sokakta Zor Anlar Yaşattı

Bursa\'da Şiddetli Lodos Sokakta Zor Anlar Yaşattı
04.01.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da etkili lodos, bebek arabasını devirdi; vatandaşlar zor anlar yaşadı ancak yaralanma olmadı.

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bebek arabasıyla yürüyen bir ailenin elinden kurtulan bebek arabası yan yattı. Bebeğe bir şey olmazken, arabanın altındaki malzemeler yola saçıldı. Bir vatandaşın ise uçmamak için direğe tutunduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkisini artıran lodos sırasında bebek arabasıyla yürüyen bir aile, rüzgarın şiddeti nedeniyle dengesini kaybetti. Lodosun etkisiyle bebek arabası devrilirken, çevredeki vatandaşlar aileye yardım etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir başka vatandaş ise ayakta kalabilmek için yaya yolundaki bir direğe tutundu. Lodos, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Bebek, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Şiddetli Lodos Sokakta Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:06:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Şiddetli Lodos Sokakta Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.