Bursa\'da Şiddetli Lodos Sokakta Zor Anlar Yaşattı

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bebek arabasıyla yürüyen bir ailenin elinden kurtulan bebek arabası yan yattı. Bebeğe bir şey olmazken, arabanın altındaki malzemeler yola saçıldı. Bir vatandaşın ise uçmamak için direğe tutunduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkisini artıran lodos sırasında bebek arabasıyla yürüyen bir aile, rüzgarın şiddeti nedeniyle dengesini kaybetti. Lodosun etkisiyle bebek arabası devrilirken, çevredeki vatandaşlar aileye yardım etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir başka vatandaş ise ayakta kalabilmek için yaya yolundaki bir direğe tutundu. Lodos, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - BURSA