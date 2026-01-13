Bursa'da Silahlı Saldırı: 30,5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Bursa'da Silahlı Saldırı: 30,5 Yıl Hapis Cezası

Bursa\'da Silahlı Saldırı: 30,5 Yıl Hapis Cezası
13.01.2026 20:04
Bursa'da Hüseyin Uzun'un ölümüne ilişkin sanığa toplam 30,5 yıl hapis cezası verildi.

Bursa'da sokak ortasında tabancayla vurulan Hüseyin Uzun'un (23) ölümüne ilişkin davada sanık, toplam 30,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Ekim 2024 yılında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Hüseyin Uzun, arkadaşı Mertcan Başdar ile kaldırımda yürüdüğü sırada yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletli saldırgan, tabancayla ateş açtı. Boynuna isabet eden ve kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, şüpheli motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Korkutmak istedim"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan sanık Miraç Çağlar (27), mahkemede verdiği ifadede hedefinin Hüseyin Uzun olmadığını savundu. Çağlar, "Husumetlimi korkutmak için yere doğru ateş ettim. Kimseyi vurmak istemedim. Hüseyin'in vurulduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım" dedi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Miraç Kaya'ya, Hüseyin Uzun'u 'olası kasıtla öldürme' suçundan 23 yıl, Mertcan Başdar'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Ruhsatsız silah kullanma suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, bu cezayı 5 bin lira para cezasına çevirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Hüseyin Uzun, 3-sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Silahlı Saldırı: 30,5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Bursa'da Silahlı Saldırı: 30,5 Yıl Hapis Cezası
