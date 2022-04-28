Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

28.04.2022 11:32

Bursa'da şoke eden görüntüler.

Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

- Dilencileri özel araçla taşıyan adamın küçük çocuğa tokat attığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor .

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

YORUMLAR
500
Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Son Dakika


Son Dakika
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu isimi gündeme geldi! Muhalefet liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
11:27 Dr. İbrahim Uslu açıkladı: Babacan'ın kararı 'altılı masa'yı rahatlatacak
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement