Bursa'da Taksi Durağına Saldırı
Bursa'da Taksi Durağına Saldırı

05.02.2026 11:49
Taksiye alınmayan S.B., durak camlarını kırarak saldırdı, 150 bin TL zarar oluştu.

BURSA Şehir Hastanesi'nde, içinde müşteri olmasına rağmen binmek istediği taksiye alınmayan S.B.'nin (32), ayaklı küllükle durak camlarını kırdığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 'Taksi beni sevmiyor' diyerek durağa saldıran S.B.'nin, kendisini görüntüleyen duraktaki görevli ile şoförlere de hakaret ve küfürler ettiği yer aldı.

Olay, 3 Şubat'ta saat 16.30 sıralarında, Nilüfer ilçesinde Bursa Şehir Hastanesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Her gün taksiyle Görükle mevkisinden hastaneye geldiği belirtilen S.B. isimli kadın, içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi. Taksi durağının kahyası, sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen S.B., durak önündeki ayaklı küllüğü alıp, camları kırdı. Kadına müdahale eden olmazken, olay ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taksi durağında 150 bin TL'lik zarar meydana geldiği bildirildi. S.B. şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada saldırının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 'Taksi beni sevmiyor' diyerek taksi durağına saldıran S.B.'nin, kendisini görüntüleyen duraktaki görevli ile şoförlere de hakaret ve küfürler ettiği görüldü.

'KADIN OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİK'

S.B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, taksi durağı başkanı Mustafa Turan, "Başımıza gelen olay, pişmiş tavuğun başına gelmez. Hanımefendinin psikolojik sorunları var sanırım. Birdenbire bize, 'Siz beni sevmiyorsunuz' deyip, camımızı çerçevemizi indirdi. Boyalarımızı döktü. Biz de kadın olduğu için müdahale edemedik. Bize ağza alınmayacak küfürler etti. Durağımızda 150 bin liralık zarar var" dedi.

'ADRESLERE GİDEMİYORUZ, SİSTEMDEN ARAÇLARIMIZA BAKAMIYORUZ'

Durak başkan yardımcısı Adem Yılgın da "Bayan olduğu için müdahale edemedik. Suçlu durumuna düşmemek için, saygı çerçevesi içinde hiçbir müdahalede bulunmadık. Şu anda çok zor durumdayız. Durağımıza bayağı zarar verdi. Bilgisayarlarımıza saldırdı. Camlarımızı kırdı. Şimdi şoför arkadaşlar görevini yerine getiremiyor. Adreslere gidemiyoruz. Sistemden araçlarımıza bakamıyoruz" diye konuştu.

DİĞER CAMI DA DAMACANAYLA KIRMIŞ

S.B.'nin durağa saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntülerinde, yeni detaylar da ortaya çıktı. S.B.'nin durağın içerisine girip, bilgisayara zarar verdiği, bir camı da damacanayla kırdığı anlar görüntülere yansıdı. S.B.'nin boyaları da döktüğü görüldü.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

