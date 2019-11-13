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Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı
6 saat önce
Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.
Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde dün gece tartıştığı Sosin K'yi (46) tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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