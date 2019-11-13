Son Dakika Haberleri: Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı
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Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.

Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı, System.String[]

Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldüren uzman çavuş tutuklandı.

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde dün gece tartıştığı Sosin K'yi (46) tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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