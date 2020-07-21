BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN, BAZI İTFAİYECİLER DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

BURSA'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15: 00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın içerisinde bulunan kimyasal maddeler sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar kentin dört bir yanından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler fenalaştı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,-