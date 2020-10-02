Bursa'da temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü teslim oldu - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobiliyle temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü polise teslim oldu.
Bursa Caddesi'nde 28 Eylül'de meydana gelen olayda, çöp konteynerlerini temizleyen belediyenin temizlik işçisi Metin Göbel'e, 16 AHT 128 plakalı otomobil çarpmış, sürücü olay yerinden kaçmıştı.
Otomobil sürücüsü olduğunu belirten Melih Mestan'ın emniyete gelerek polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:07 - Kaynak: AA
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