Bursa'da Ters Yöne Giren Araç Paniğe Neden Oldu

31.01.2026 10:12
Bursa'da seyir halindeki bir otomobil ters yöne girdi, diğer sürücüler paniğe kapıldı.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin ters yöne girmesi trafikte paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Trafikte ilerleyen diğer sürücüler, karşı yönden gelen aracı fark edince panik yaşadı. Bu anlar çevredeki araç kamerasına yansıdı.

Trafik ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

