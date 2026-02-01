Bursa\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fabrikanın peyzaj duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Emine D. (28) ile yanındaki eşi Oğuz D. (31) yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emine D. yönetimindeki 06 DES 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki fabrikanın girişindeki peyzaj duvarına çarpıp üzerine çıktı. Yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Oğuz D., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.