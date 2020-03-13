Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği - Son Dakika

Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği

6 saat önce

Bursa'da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği, System.String[]

Bursa'da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın talimatıyla camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekecekleri bir süreliğine kaldırıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cuma namazı öncesi, Ulucami başta şehirdeki selatin cami ve türbeleri dezenfekte etti


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri muhtemel salgının önüne geçmeyi hedeflerken, belediye ekiplerinin toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve ana arterlerde dezenfekte işlemlerini sürdüreceği öğrenildi.


Öte yandan Bursa Müftüsü İzani Turan da camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerinin tedbirler kapsamında bir süreliğine kaldırıldığını açıkladı. - BURSA

İzani Turan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Diyarbakır'da cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet

Son Dakika Haberleri
15:52 Ankara'da AVM'lerde virüs temizliği
15:52 EĞİTİM UZMANI UYARDI; UZAKTAN EĞİTİMDE VELİLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR
15:52 Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor
15:52 Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı
15:52 Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemlerini artırıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]