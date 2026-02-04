Bursa'da Usulsüz Avcılığa Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Usulsüz Avcılığa Ceza

Bursa\'da Usulsüz Avcılığa Ceza
04.02.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 8 kişiye yaban hayatı koruma amacıyla 431 bin TL ceza kesildi, canlı mühreler doğaya bırakıldı.

Bursa'da, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Uluabat Gölü'nde yaban hayatını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı tespit edilen toplam 8 kişiye 431 bin 979 TL idari para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, karada ve suda yapılan çok yönlü denetimlerde avcılık belgesi olmadan avlanan 2 kişiye 22 bin 294 TL, canlı mühre ve teyp ile avlanan 3 kişiye 391 bin 796 TL, ava yasak bölgede av yapan 3 kişiye 17 bin 899 TL ceza kesildi.

Denetimler sırasında ele geçirilen canlı mühreler (ördekler), rehabilite sürecinin ardından Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanı olan Uluabat Gölü'ne bırakıldı.

Jandarma güçleri bu tür çalışmalarla hem yaban hayatının korunması hem de usulsüz avcılığın önlenmesi adına önemli bir adım atıldığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Usulsüz Avcılığa Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 06:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Usulsüz Avcılığa Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.