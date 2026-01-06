Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.K.A'nın (50) ev adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bin gram sentetik kannabinoid, 18 gram metamfetamin, 30 gram selvia divinorum, 32 gram likit sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, 8 bin 300 lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda, A.K.A. gözaltına alındı.
