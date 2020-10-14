Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)
14.10.2020 14:21
Son dakika haberi: OTOMOBİLDE UYUŞTURUC ELE GEÇİRİLDİBursa'da, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Yakup U.'yu otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı.
OTOMOBİLDE UYUŞTURUC ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Yakup U.'yu otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilinde yapılan aramada, torpido gözlerinde ve müzik sisteminin arkasına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakup U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Semih ŞAHİN/BURSA,
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