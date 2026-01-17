Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, 5 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler F.D, M.Ç, A.M.Y, F.O. ile M.B. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların araç ve ikametlerinde arama yapan polis, toplam 3 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve F.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?