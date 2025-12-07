Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Ecstasy Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara baskın yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen aramalarda 51 bin adet extacy maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA