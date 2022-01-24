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Bursa'da uyuşturucuya geçit yok...Bursa dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucuya geçit yok...Bursa dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi

24.01.2022 14:46
Bursa'da uyuşturucuya geçit yok...Bursa dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi

Bursa'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Vali Yakup Canbolat, 2022 yılında polis bölgesinde 8 bin 323 olayda 9 bin 158 kişinin yakalandığını ve 615 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bursa'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Vali Yakup Canbolat, 2022 yılında polis bölgesinde 8 bin 323 olayda 9 bin 158 kişinin yakalandığını ve 615 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Planlı operasyonlar, motosikletli sokak narkotik timleri ve En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi ile başarı elde edildiği öğrenildi. Jandarma bölgesinde de bir yılda 533 olayda 818 şüpheli yakalanırken; bunlardan 37'si tutuklandı. Bursa'nın dünyanın en huzurlu ve güvenli şehirleri arasında ilk 100'e girdiğini kaydeden Vali Yakup Canbolat, "Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Herkes daha fazla sorumlu davranmalı. Vatandaşımız dedikodulara, şehir efsanelerine inanmamalı. Gördüğü ve bildiği ciddi konuları güvenlik güçleriyle paylaşmalı. Birilerinin dediği gibi "yandık bittik" noktasında değiliz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da uyuşturucu ile mücadele konusunda 2021 yılında polis bölgesinde 8 bin 323 olayda 9 bin 158 kişi yakalandı. 7 bin 550 içici ve 1600 satıcı şahıs hakkında işlem yapılırken, 822 kişi tutuklandı. Aralarında rekor sayılabilecek 20 kilogram metamfetamin ve 58 kilo bonzainin de bulunduğu toplam 615 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde de 2021 yılında 35 bin 374 olay meydana gelirken, bunun yüzde 96'sı aydınlatıldı. Uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesi konusunda jandarma sorumluluk sahasında 533 olayda 818 şüpheli yakalandı. Bunlardan 37'si tutuklandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Sahil Güvenlik ve Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş ile birlikte Çekirge Polis Evinde basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkese görev düştüğünü ifade eden Vali Yakup Canbolat, "Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Genel itibariyle bakıldığında Bursa en güvenli ve huzurlu şehirler arasında dünya sıralamasına giriyor. Bu durum bizim için sevindirici. Bursa göç şehri olmasına rağmen, göçün getirdiği avantajlara sahip. Birlikte yaşama kültürü oluşmuş. İnsanların birbirine tahammülü; saygısı avantaj oldu. Suç ve suçluyla mücadele olmalı, etkin tedbir alınmalı. Daha ötesine ihtiyacımız var. Toplumun da bu işi devlete havale etmemesi gerekiyor. Esnafın, sanayicinin bu konuda pencere açması gerekiyor. Uyuşturucu kullanan bir kişi bundan kurtulmuş, tedavi olmuş. Ama sanayici, esnaf ona iş vermek istemiyor. O kişi, "Hayatımı kazanayım; normal adam olayım" diyor. İş bulamadığı için oraya sürüklenenler var" diye konuştu.

Şehir efsanesi ve dedikoduların ciddi manada yayıldığını ancak güvenlik güçlerinin elindeki rakamların ve sahadaki çalışmalar bunu teyit etmediğini anlatan Vali Yakup Canbolat, "Uyuşturucu ile mücadelede birilerinin dediği gibi "yandık, bittik" noktasında değiliz. Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Okulun karşısındaki bakkal tek tek sigara satıyorsa; alkol satıyorsa vatandaşın ihbar etmesi lazım. Hep şunu bekliyoruz. Devlet görsün gereğini yapsın. Ancak toplum faydasına olan konularda ihbar etmeli. İhbar suçlunun suç işleme eğilimini azaltıyor. Geçtiğimiz günlerde bizzat şahit oldum. Bir tekel bayi, yaşı 18'den küçük lise öğrencisi kızlara alkolü yüksek içki satmış. Kzı çocuklarını duvarın dibinde yatarken gördüm. Liseye giden çocuklara tekel bayisi içki veremez. Şimdi cezai işlem yapıyoruz. Toplumsal farkındalık derken bunu kast ediyorum. Vatandaşlar gördüğünü anında ihbar etmeli. Ben görmeden önce belki de onlarca kişi bu duruma tanıklık etti" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Uyuşturucu, Jandarma, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucuya geçit yok...Bursa dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucuya geçit yok...Bursa dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi - Son Dakika
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