Bursa'da Uyutan İplik Projesi

09.01.2026 10:01
Bursa Teknik Üniversitesi, uyku bozukluğu için doğal bileşenlerle desteklenen özel iplik geliştiriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, uyku bozukluğu ve stresle mücadeleye yönelik, doğal bileşenlerle desteklenen "Uyutan İplik" geliştiriyor. 2 yıl sürecek olan proje kapsamında üretilecek özel iplik; yastık kılıfı, çarşaf, pijama gibi farklı tekstil ürünlerinin yapımında kullanılabilecek. Geliştirilen ipliğin uykuya yardımcı etkisinin, koku ve cilt yoluyla sağlanması amaçlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi ve Ormo Yün İplik iş birliğinde yürütülen "Uyutan İplik (Sleeping Yarn)" projesi TÜBİTAK TEYDEB 1505 -Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında destekleniyor. Doğal, bitkisel yağların rahatlatıcı ve uyku düzenleyici etkilerinden yararlanmayı hedefleyen proje 24 ay sürecek. Çalışma kapsamında uyku bozukluğunu giderecek bir iplik geliştirilecek. Bu iplikler, doğal uçucu yağ bileşenlerinin çeşitli işlemlerden geçmesiyle elde edilecek. Bu doğal maddeler, cilde ve çevreye uyumlu özel kaplama yöntemleriyle çok küçük parçacıklar haline getirilerek akrilik, polyester ve pamuk ipliklerin içine yerleştirilecek. Yumak halinde olacak bu ipliklerle yastık kılıfı, çarşaf, pijama ya da farklı tekstil ürünleri üretilebilecek. Böylece iplik, koku yoluyla ve cilt üzerinden yavaş yavaş etki gösterecek şekilde tasarlanacak.

Stres azaltacak, uyku kalitesini artıracak

Geliştirilecek bu özel ipliğin, stresi azaltmaya ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olacağını ifade eden Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Çalışmamız kapsamında; uyku ve sakinleşme üzerinde etkili olan doğal bitkisel yağları, bilgisayar destekli çalışmalarla belirleyeceğiz. Bu doğal maddeleri, vücuda zarar vermeyen ve etkisini zamanla gösteren küçük kapsüller haline getireceğiz. Hazırlanan kapsülleri ipliklerin içine yerleştirerek, özel bir iplik prototipi üreteceğiz" dedi.

Uyku sorunu yaşayan bireyler üzerinde testleri yapılacak

Proje sonunda, bu maddelerin ne kadar ve ne süreyle salındığını laboratuvar ortamında ölçeceklerini belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Ürünün uyku üzerindeki etkisini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gönüllü kişiler üzerinde yapılan testlerle değerlendirileceğiz. Hedefimiz, oral yollarla alınan takviyeler yerine; uyku sorunları ve uzun süreli stresle mücadelede kullanılabilecek, rahatlatıcı etkiye sahip yenilikçi bir iplik yumağı geliştirmek" şeklinde konuştu.

Rektör Çağlar'dan tebrik

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Proje, akademik aklın sanayiyle buluşarak, katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesini hedefleyen kıymetli bir çalışmadır. Üniversitemizin araştırma odaklı, 'sanayiye güç veren, sanayiden güçlenen' vizyonu doğrultusunda, toplumsal fayda üreten ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bu tür projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar, üniversitelerin bilgi üretmenin ötesinde doğrudan insan hayatına dokunan çözümler geliştirdiğinin en somut göstergesidir. Projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve sanayi paydaşımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje Ekibi

Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yıldırım'ın üstendiği projede; Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Alper Oral, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nur Parın, Üsküdar Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Nigar Kantarcı Çarşıbaşı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nden Doç. Dr. Demet Yıldız, Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Dr. Burcu Sivrikaya, Dr. Murat Ersal araştırmacı olarak yer alıyor. BTÜ doktora öğrencisi Münteha Girgin'in bursiyer olarak yer aldığı projenin sanayi paydaşlığını Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Proje Sorumlusu Ferhan Gebeş üstleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

