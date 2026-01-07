Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı - Son Dakika
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı

Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı
07.01.2026 21:59
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı
Bursa'da boş barakada çıkan yangında alevler, park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınan yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş bir barakada çıkan yangın, önünde duran park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı, minibüs kullanılamaz hale geldi.

BARADAKİ YANGIN MİNİBÜS VE ARACA SIÇRADI

Yangın saat 20.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Bent Caddesi'ndeki boş bir barakada çıktı. Yaz aylarında manav olarak kullanılan, kışın kapalı olan barakadan yükselen alevler, önünde park halinde bulunan 46 ACH 048 plakalı minibüs ile hafif ticari araca sıçradı. Hafif ticari aracın sürücüsü alevleri görünce gelip aracını çekerken, minibüs alevlere teslim oldu.

Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı

BARAKA VE MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka ve minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı

Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı
