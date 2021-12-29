Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 2 ton 400 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan sahte içki operasyonunda 2 ton 400 litre sahte içki ve 2 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ve Yıldırım ilçelerinde tespit edilen sahte içki imalathanesi ve deposuna baskın yapan ekipler, Ş.Ş.,Ö.Y. ve K.A. şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 2 ton 400 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü bu operasyonuyla yılbaşı kutlamaları öncesinde yüzlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçmiş oldu.