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Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

29.12.2021 09:41

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Yılbaşı öncesi Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 2 ton 400 litre sahte içki ele geçirildi Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 2 ton 400 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan sahte içki operasyonunda 2 ton 400 litre sahte içki ve 2 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ve Yıldırım ilçelerinde tespit edilen sahte içki imalathanesi ve deposuna baskın yapan ekipler, Ş.Ş.,Ö.Y. ve K.A. şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 2 ton 400 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü bu operasyonuyla yılbaşı kutlamaları öncesinde yüzlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçmiş oldu.

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika


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