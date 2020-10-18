Bursa'da, yıldırım isabet etme anı kamerada - Son Dakika

Bursa'da, yıldırım isabet etme anı kamerada
18.10.2020 11:58
BURSA'da, dün akşam sağanak etkili olurken, bir bölgeye yıldırımın isabet ettiği an, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'da, dün akşam sağanak etkili olurken, bir bölgeye yıldırımın isabet ettiği an, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu illerden Bursa'da, dün akşam şiddetli yağış etkili oldu. Yollarda kısa sürede su birikintileri oluştu, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda suyun tahliyesi için rögar kapakları açıldı. Kentte bir bölgeye yıldırımın isabet ettiği an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü Bursa'da yağışın, yarına kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.
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