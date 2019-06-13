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BURSA İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA 2 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

3 saat önce

Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda 2 köpek ölüsü bulundu.

Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda 2 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölülerini çevreye yayılan kötü kokuyu fark eden çocuklar ortaya çıkardı. Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesinde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın önünde oyun oynayan çocuklar, binanın içerisinden kötü koku geldiğini fark etti. İnşaat içerisine giren çocuklar, asansör boşluğunda biriken suyun içerisinde 2 köpek ölüsü buldu. Köpekleri gördükten sonra dışarıya çıkan çocuklar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kötü kokuyu duyarak köpeklerin ölüsünü fark eden Umut Gözeyan, İlk önce kötü kokuyu duyduk. Daha sonra arkadaşlarımla içeriye girip baktık. 2 köpeğin öldüğünü gördük. İlk başta ayaklarının kesildiğini düşündük. Durumu polise bildirdik. Burası asansör boşluğu. Bina inşaat halinde olduğu için bu kısım su dolmuş. Yaklaşık 10 metre derinliği olan bir yer. Köpeklerin ölüsü suyun üzerindeydi dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURSA İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA 2 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
Akçalar, Bursa, Güncel
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