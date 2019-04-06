Bursa İstasyona Giriş Yapan Trenin Önüne Atladı, O Anlar Kamerada
1 saat önce
Bursa'da H.C.G. isimli kişi, bilinmeyen bir nedenle kendisini BursaRay Organize Sanayi İstasyonu'nda raylara attı ve istasyona girişi yapan trenin altında sürüklendi.
Bursa
'da H.C.G. isimli kişi, bilinmeyen bir nedenle kendisini BursaRay Organize Sanayi İstasyonu'nda raylara attı ve istasyona girişi yapan trenin altında sürüklendi. İntihar girişiminde bulunan kişi nedeniyle tren fren yaparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin trenin altından yaralı olarak çıkardığı kişi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Bu sırada BursaRay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: DHA
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