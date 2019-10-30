Son Dakika Haberleri: Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı
Son Dakika Güncel Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı

Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı

1 saat önce

Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile düet yaptı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne alan Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile şarkı söyledi.

Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile düet yaptı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne alan Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile şarkı söyledi.

Gemlik Demokrasi (İskele) meydanında sahne alan Koray Avcı'yı Gemlik'te on binlerce kişi izledi. Meydanın tamamen dolduğu programda Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Neşet Ertaş'ın Leylam adlı eserinde düet yaptı. Sertaslan, Avcı'ya ud ile de eşlik etti.

Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı

Mehmet Uğur Sertaslan, Koray Avcı, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
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