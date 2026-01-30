Bursa Ticaret Borsası'ndan Rekor Büyüme - Son Dakika
Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası'ndan Rekor Büyüme

Bursa Ticaret Borsası\'ndan Rekor Büyüme
30.01.2026 10:40
2025'te tescil işlem hacmi %53 artışla 71 milyar TL'ye ulaştı, 2026 hedefleri büyüme odaklı.

Bursa ekonomisinin lokomotif kurumlarından Bursa Ticaret Borsası, modern borsacılık vizyonuyla 2025 yılını rekor bir büyüme ile kapattı. Tescil işlem hacmini yüzde 53 artışla 71 milyar TL seviyesine taşıdıklarını belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Bugüne kadar attığımız bütüncül adımlarla 2026 yılını projelerimizin sahada karşılık bulduğu gerçek anlamda bir ustalık dönemi olarak görüyoruz" dedi.

Tescil işlem hacminde yüzde 53 artış

Bursa'nın tarımsal ticaretine yön veren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), yenilikçi ticaret anlayışı ve dijital dönüşüm eksenli çalışmalarıyla 2025 yılını rekorla kapattı. Tescil işlem hacmine ilişkin verileri açıklayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2024 yılında 46 milyar 531 milyon TL olan tescil işlem hacminin, 2025 sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 70 milyar 970 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Ortaya konan bu rekor büyümenin uzun vadeli, planlı ve bütüncül çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Matlı, "Bu başarı, üyelerimizin üretim azmi ile Borsamızın teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme odaklı projelerinin sahada etkisini net biçimde gösteren güçlü sinerjiyi ortaya koymaktadır" dedi.

Zeytin işlem hacminde zirvede

Bursa'nın sahip olduğu güçlü tarım potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer Matlı, ürün bazlı tescil rakamlarının kentin üretim kabiliyetini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi. 2025 yılında borsa kotasyonuna sahip ürünler arasında ilk sırayı Bursa'nın en önemli tarımsal değeri olan zeytinin aldığını kaydeden Matlı, "22 milyar 592 milyon TL'lik işlem hacmiyle zeytin, tescil kalemlerimizde lokomotif rolünü sürdürdü. Onu 11 milyar 70 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 7 milyar 873 milyon lira ile canlı hayvan grubu takip izledi. Elde edilen tescil rakamları, Bursa'nın üretim potansiyelinin Borsamızda katma değere dönüştüğünün en açık göstergesidir" diye konuştu.

Marmara ÜPAK'ta 637 milyon TL'lik işlem

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tarım ticaretinin dijitalleşmesinde önemli bir rol üstlenen Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nda (Marmara ÜPAK) da Bursa TB üyelerinin yıl boyunca etkin bir performans sergilediğini belirtti. Marmara ÜPAK genelinde 2025 yılı boyunca 32 binin üzerinde işlem gerçekleştiğini ve yaklaşık 973 bin ton ürünün piyasada işlem gördüğünü aktaran Matlı, "Kurucu ortağı olduğumuz Marmara ÜPAK'ta, Bursa TB acente kaydındaki üyelerimiz tarafından 637 milyon 705 bin TL tutarında işlem hacmi gerçekleştirildi. Bu performansla, platforma üye borsalar arasında 8. sırada yer alarak dijital tarım ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Özellikle mısır, arpa ve buğday gibi stratejik ürünlerdeki işlem yoğunluğu, bu başarının temelini oluşturdu" dedi.

"2026 yılı ustalık dönemi olacak"

2025 yılı tescil işlem hacmi rakamlarının, Bursa Ticaret Borsası'nın uzun vadeli vizyonunun ve stratejik yaklaşımının bir yansıması olduğunu vurgulayan Matlı, "Bugün attığımız her adımı; üretim, ticaret, mekan ve insan başlıklarını birbirinden ayırmadan, bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak 2026 yılını, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerin sahada karşılık bulduğu, gerçek manada bir ustalık dönemi olarak görüyoruz. Ekonomi yönetimimizin kararlı adımlarıyla enflasyonun yüzde 20-22 bandına gerilemesi halinde, işlem hacmimizde yüzde 35-40 oranında yeni bir artış yakalayacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

En çok işlem gören ürünler

Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nın önümüzdeki dönemde de üreticinin emeğini koruyan, üyelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıran ve Bursa'yı dünya tarım ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Ticaret Borsası'nda 2025 yılında en çok işlem gören ürünler şöyle sıralandı:

Zeytin: 22 milyar 592 milyon 58 bin 602 TL

Yaş sebze-meyve: 11 milyar 70 milyon 268 bin 114 TL

Canlı hayvan (büyükbaş-küçükbaş): 7 milyar 873 milyon 997 bin 96 TL

Et (büyükbaş-küçükbaş-piliç): 6 milyar 73 milyon 453 bin 718 TL

Mısır: 4 milyar 372 milyon 710 bin 733 TL - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Bursa, Borsa

