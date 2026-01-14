Bursa'ya 2 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
Bursa'ya 2 Milyar TL Yatırım

14.01.2026 13:18
Ahmet Kılıç, Bursa'da 2023-2025 yatırımlarını anlattı, spor ve sosyal projeleri vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa'da 2023-2025 arasında gerçekleştirilen yatırımları anlattı.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da son 3 yıldaki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Kentte spor tesislerinin ve öğrenci yurtlarının yapıldığını ifade eden Kılıç, spor altyapısının güçlendirildiğini vurguladı.

İnegöl, Keles, Orhaneli ilçelerinde yüzme havuzlarının inşa edileceğini aktaran Kılıç, kentin 17 ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzlarına ve gençlik merkezlerine yönelik projelerin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Ahmet Kılıç, sporu tabana yayan, gençliği merkeze alan anlayışla çalıştıklarının altını çizdi.

Şehirde tarihi mirasa sahip çıkan projeler yürüttüklerini belirten Kılıç, tescilli taşınmazlara destek verdiklerini kaydetti.

Vakıf kültür varlıklarının korunması amacıyla gerçekleştirilenlere dikkati çeken Kılıç, çok sayıda vakıf eserinin restorasyonunun tamamlandığını bildirdi.

AK Parti'li Kılıç, insana dokunan, hayata dokunan sosyal hizmet alanında da önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Bursa'da son 3 yılda 2 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımının hayata geçirildiğini anlatan Kılıç, "Yapılan yatırımlar yalnızca merkez ilçelerimizle sınırlı kalmamıştır. Bursa'nın her köşesine dengeli ve adil anlayışla yatırımlar ulaştırılmıştır." dedi.

Kılıç, Toplu Konut İdaresinin yatırımlarının Bursa'daki şehircilik anlayışının yansıması haline geldiğini, örnek yaşam alanlarının oluşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

