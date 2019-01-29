Bursa 'Yunus' Motosikleti Raylara Takıldı 2 Polis Yaralı
36 dakika önce
Bursa'da devriye atan 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci (31), bulundukları motosikletin tramvay raylarına takılarak devrilmesi sonucu yaralandı.
Bursa
'da devriye atan 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci
(31), bulundukları motosikletin tramvay raylarına takılarak devrilmesi sonucu yaralandı. Sürücü Volkan Tokay tedavi altına alınırken, Mustafa Degirmenci ise ayakta tedavi edildi.
Kaza, merkez Osmangazi
ilçesi Uluyol Caddesi Bursa Adliye Sarayı yakınında bugün öğle saatlerinde meydana geldi.Devriye attıkaları öğrenilen Yunus polisi Volkan Tokay yönetimindeki 32 16 A 4867 motosiklet, ön tekerinin tramvay raylarına girmesi sonucu devrildi. iki polis kazada yaralandı. Olay yerine çok sayıda Yunus ekibi ve meslektaşları akın etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Volkan Tokay ile Mustafa Değirmenci'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı polisler daha sonra Muradiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Sürücü Volkan Tokay tedavi altına alınırken, Mustafa Degirmenci ise ayakta tedavi gördü. Polis
, kaza ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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