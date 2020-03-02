Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'dan "hakem hataları" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'dan 'hakem hataları' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'dan "hakem hataları" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, hakem hataları nedeniyle mağdur edildiklerini ileri sürerek, "Hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte oluşu kaygı verici boyutlara ulaştığı için kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar...

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'dan

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, hakem hataları nedeniyle mağdur edildiklerini ileri sürerek, "Hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte oluşu kaygı verici boyutlara ulaştığı için kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar savunmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Mestan, yaptığı açıklamada, 9 aydan bu yana son derece meşakkatli, ağır ve yıpratıcı süreçlerden geçtiklerini belirtti.

Camia olarak Süper Lig hedefinden fikren ve ruhen milim sapma göstermediklerini aktaran Mestan, "Takımımızı ait olduğu yere, şampiyon olduğu Süper Lig'e taşıyacağımıza dair inancımızı da güçlü bir şekilde muhafaza ettiğimizi bütün futbol kamuoyu önünde bir kez daha vurguluyoruz. Bursaspor sevdalıları, son maça, son topa, son pasa kadar mücadelesinden vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Mestan, sergiledikleri futbol ve futbolcuların performansları açısından zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle son haftayı, bize bağlı olan ya da olmayan birçok faktör nedeniyle arzulamadığımız bir şekilde noktaladık. Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın haksız bir şekilde oyundan atılması, son iç saha maçında 2 metre ofsayttan yediğimiz gol ve lehimize verilmesi gereken bariz bir penaltıyla birlikte Ümraniye karşılaşmasındaki bariz ve fahiş hakem hataları nedeniyle puanlar kaybettik ve yıprandık. Ama bilinmelidir ki, umudumuzu ve mücadele azmimizi yitirmedik. Hakem hataları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki birçok karşılaşmada da mağdur edilmiştik ama son dönemde, bu hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte oluşu kaygı verici boyutlara ulaştığı için kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar savunmayı sürdürüyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Mestan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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YORUMLAR (1)
  • Mümin Ergül: Sadece Adalet istiyoruz. Kayırma değil. Yan hakemin 2 metre önünde gerçekleşen 2 metrelik bir ofsaytı hakem denilen bir varlık nasıl göremez? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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