Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Halil Erkoç
Bursaspor Basketbol: Childress 20, Parsons 2, Yavuz Gültekin 11, Kononstuk 10, Nnoko 6, Berk Can Akın 7, Delaurier 4, Crawford 26, King, Yasukan Onar
Karşıyaka: Young 31, Samet Geyik 5, Manning 14, Alston 3, Moody 13, Sokolowski, Serkan Menteşe 2, Gordic, Bishop 16, Ege Özgeçik, Mert Celep
1. Periyot: 20-16
Devre: 44-40
3. Periyot: 65-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'yı 86-84 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Basketbol, Karşıyaka'yı Geçti - Son Dakika
