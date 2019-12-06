Bursaspor evinde üstün

Bursaspor, hafta sonu sahasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesinde sahasındaki başarılı performansla dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar, Türkiye profesyonel liglerinde sahasında en iyi performansa sahip ekipler arasında yer alıyor.

TFF 1'inci Lig'de 8 Aralık Pazar günü sahasında Giresunspor'u ağırlayacak Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet çıkarırken, birinde ise berabere kaldı. Türkiye profesyonel liglerine bakıldığında; geride kalan haftalarda 11 takım evinde yenilgisizliğini sürdürürken, yeşil beyazlılar da liglerin en başarılı iç saha performansını gösteren takımlarından biri konumunda yer alıyor.

YENİLGİSİZ TAKIMLARDAN BİRİ

Türkiye profesyonel liglerinde bu sezon Manisa Futbol Kulübü, sahasında oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanarak en iyi iç saha performansını gösterdi. Manisa temsilcisini ise puan ortalamaları bazında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor , TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ikincisi Serik Belediyespor ve TFF 1'inci Lig dördüncüsü Bursaspor takip ediyor. Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor ile yenilgisiz iki takımdan biri konumunda bulunurken, her iki ekip de evindeki 6'şar maçta aynı performansı sergiledi.

16 PUAN TOPLADI