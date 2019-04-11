Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

19 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.


Isınma hareketleri ve topla koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışma yaptı.


Oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:30 Kaynak: AA
İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray Maçının İddaa Oranları Belli Oldu! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran Göztepe'de Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, Çaykur Rizespor Maçının Kadrosuna Alınmadı Fenerbahçeli Oytun, İdmanda Gösterdiği Performansla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]