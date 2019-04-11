Bursaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Trabzonspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve topla koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışma yaptı.
Oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.