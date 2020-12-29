Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti - Son Dakika

Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti

29.12.2020 11:09
Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti, System.String[]

Bursaspor Kulübü 63 yaşında vefat eden kulübün eski futbolcusu ve antrenörü Hüsnü Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü 63 yaşında vefat eden kulübün eski futbolcusu ve antrenörü Hüsnü Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, eski futbolcu ve antrenörlerden Hüsnü Topçu'nun vefat ettiği haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor'un amatör takımını çalıştıran Topçu, Gemlikspor, Karacabeyspor, İnegölspor'da görev yaptı. Topçu, 2012 yılından Mayıs 2020'ye kadar amatör küme takımlarından Bursa Güven'in antrenörlüğünü yaptı.

Bursaspor, Futbolcu, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti - Son Dakika


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