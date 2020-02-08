Bursaspor'un Osmanlıspor maç kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'un Osmanlıspor maç kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Bursaspor'un Osmanlıspor maç kadrosu belli oldu

6 saat önce

Bursaspor'un yarın oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

Bursaspor'un Osmanlıspor maç kadrosu belli oldu, System.String[]

Bursaspor'un yarın oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.


Yeşil-beyazlı takımın Osmanlıspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Serdar Özkan ve Onur Atasayar, kart cezalısı oldukları için kafilede yer almazken; Burak Kapacak ve Ataberk Dadakdeniz sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor. Öte yandan U18 Milli Takımı'nın kampında yer alan Ali Akman da kafilede yer almıyor.


İşte Bursaspor'un 22 kişilik maç kadrosu:


"Çağlar Şahin Akbaba, Emrullah Şalk, Anıl Karaer, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Abdullahi Shehu, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Emirhan Aydoğan, Tayfur Bingöl, Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş, Yevhen Seleznov, Batuhan Kör." - BURSA

Serdar Özkan, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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