Bursaspor, yeni teknik direktörüyle ilk antrenmanına çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Er, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren yeşil-beyazlı oyuncular, akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman tempolu koşularla devam etti. Oyuncular, son bölümde pas ve pres çalışmaları yaptı.
Yeşil-beyazlı takım, bugün teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:43 - Kaynak: AA
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